Spagna: Sanchez, siamo prima grande economia europea a tornare con inflazione sotto 2 per cento

- La Spagna è la prima grande economia europea che ha visto l’inflazione scendere sotto il 2 per cento. Lo ha affermato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles, sottolineando il nuovo dato sull'inflazione, all'1,9 per cento su base annua. Quella dell'inflazione è "una delle preoccupazioni principali dei cittadini" e la notizia odierna "riafferma che in un contesto così complesso che hanno di fronte l’Ue e la Spagna, siamo l’economia che cresce di più, abbiamo il maggior aumento dell’occupazione e abbassamento dei prezzi", per quello che secondo Sanchez "è un successo per i cittadini, il governo e le imprese". "Non deve esserci autocompiacimento ma andiamo nella direzione giusta", ha osservato ancora il premier, ribadendo come sia giusto mantenere la rotta sulla politica economica, in vista delle elezioni politiche di fine luglio. (Beb)