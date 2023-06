Nepal: percentuale di cesarei superiore alle indicazioni dell’Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi una partoriente su cinque in Nepal viene sottoposta a taglio cesareo. Lo rivela una ricerca realizzata tra gennaio e giugno del 2022 dal ministero della Sanità in collaborazione con l’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid). Secondo lo studio, il 18 per cento dei nati vivi o morti è stato partorito col cesareo, una percentuale superiore a quella, del 10-15 per cento, indicata come ideale dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Dalla ricerca emerge anche che la percentuale scende al 15 per cento nelle strutture pubbliche mentre raggiunge il 51 per cento in quelle private; inoltre, è più alta nelle aree urbane (22 per cento) rispetto a quelle rurali (12 per cento) ed è molto più bassa tra le donne non istruite (otto per cento) rispetto a quelle con istruzione secondaria e oltre (48 per cento). Il ricorso al cesareo è aumentato costantemente dal 1996, quando si ricorreva all’intervento nel dieci per cento dei casi. Nello stesso periodo il tasso di mortalità materna è sceso da 539 a 151 decessi ogni centomila nati vivi. Il Paese punta ad arrivare a 75 entro il 2030, nell’ambito degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.(Inn)