Governo: Barelli (FI) su Santanchè, Parlamento e giornali non sono tribunali

- "Il Parlamento non è un tribunale, i giornali non sono dei tribunali, noi siamo garantisti. Il ministro Santanchè ha deciso di venire in Senato fra qualche giorno per chiarire la sua posizione, ma è stata una sua decisione: per Forza Italia non era necessario". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a "Coffee Break" su La7. "Se del caso sarà chi di dovere a verificare e, casomai, a sanzionare, se qualcosa non ha funzionato o se qualcuno ha sbagliato. Per Forza Italia non c'è alcun incidente di carattere politico", ha concluso.(Rin)