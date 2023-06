Cina-Nepal: vicepremier Shrestha chede più assistenza a Pechino per ripresa post-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno e vicepremier del Nepal Narayan Kaji Shrestha ha chiesto alla Cina d'incrementare l'assistenza al Paese per favorirne la ripresa post-pandemica. È quanto si legge in un comunicato diramato dal consolato generale nepalese a Chengdu al termine del colloquio avuto dal vicepremier con l'omologo cinese, He Lifeng, nel capoluogo del Sichuan. L'incontro ha favorito lo scambio d'opinioni su questioni di comune interesse, tra cui la cooperazione allo sviluppo, il turismo, gli investimenti, la connettività e l'attuazione dei progetti a capitale cinese. In generale, i due vicepremier hanno valutato positivamente i risultati sinora raggiunti dalla cooperazione e hanno espresso l'intenzione di intensificare gli scambi. He ha espresso apprezzamento per l'adesione di Katmandu alla politica della Cina unica, invitando le autorità nepalesi a fare in modo che il territorio nazionale non venga utilizzato per minacciare gli interessi chiave di Pechino. Shrestha è arrivato ieri a Chengdu, nella Cina sud-occidentale, per intervenire in apertura alla fiera internazionale della Cina occidentale, in calendario da oggi al 3 luglio prossimi. La sua delegazione include il console generale del Nepal a Chengdu, Dinesh Kumar Ghimire; il sottosegretario agli Esteri, Lok Bahadur Thapa; la sottosegretaria agli Interni, Rudra Devi Sharma; il sottosegretario all'Industria, Mahesh Baral; e il segretario personale del vicepremier, Suresh Kaji Shrestha.(Inn)