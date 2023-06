Imprese: Edison e Barilla siglano contratto di 10 anni per revamping del polo a Marcianise (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso degli anni Barilla nei propri siti produttivi ha sviluppato diverse iniziative e soluzioni di efficientamento, riducendo sia i consumi che gli impatti ambientali. In particolare, in tutti i pastifici italiani, Barilla ha deciso di utilizzare la tecnologia della co-trigenerazione per la produzione combinata di energia elettrica, termica e, nel caso di trigenerazione, anche frigorifera. Lo stabilimento Barilla di Marcianise rappresenta il Polo mondiale della produzione di paste di semola speciali e della celebre Pasta Voiello, realizzata con solo grano Aureo 100 per cento italiano. E si distingue per essere un "modello produttivo efficiente" a livello nazionale. Lo stabilimento di Marcianise, infatti, è stato il primo Pastificio ad essere alimentato da un impianto di tri-generazione, che, costruito e gestito da Edison Next grazie ad un accordo siglato con Barilla nel 2006, rinnovato lo scorso anno, sarà oggetto di un intervento di revamping. L'impianto di Trigenerazione, alimentato a gas naturale, ha una potenza elettrica 5.120 kW e copre il 100 per cento dei consumi termici, circa il 95 per cento dei consumi elettrici e circa il 30 per cento dei consumi di energia frigorifera dello stabilimento. Da quando è stato installato l'impianto, grazie anche ad una lunga serie di interventi di efficientamento energetico, il Pastificio di Marcianise ha ridotto di circa il 20 per cento la CO2 emessa e di circa il 40 per cento l'utilizzo di acqua per produrre una tonnellata di prodotto finito. (Com)