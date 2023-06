Veneto: 30 giugno sciopero nazionale lettori ed esperti linguistici delle università

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Flc Cgil e Uil Scuola Rua hanno annunciato uno sciopero per l'intera giornata di venerdì 30 giugno per lettori, collaboratori ed esperti linguistici delle università. In Veneto, venerdì alle ore 10 davanti al Palazzo del Bo, a Padova, si terrà un presidio. Tra le rivendicazioni dei lavoratori, come riporta una nota, ci sono "il riconoscimento del profilo professionale dell'insegnante universitario di madrelingua; risorse aggiuntive per il rinnovo del contratto nazionale dei lettori/cel, che hanno una retribuzione assolutamente non commisurata alla professionalità richiesta; l'applicazione delle sentenze della Corte di Giustizia europea, con il riconoscimento di carriera dei lettori fino alla data odierna o di cessazione di servizio; il potenziamento dell'insegnamento delle lingue nelle università italiane". (Rev)