Nato: ministro Esteri ucraino Kuleba a colloquio con Stoltenerg, focus su adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi un colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. A renderlo noto è stato lo stesso Kuleba su Twitter, spiegando di aver ringraziato Stoltenberg "per i suoi sforzi per rendere il vertice della Nato a Vilnius un successo". "L'Ucraina sta lavorando attivamente con tutti gli alleati per convincerli: è giunto il momento di fare chiarezza sull'adesione alla Nato", ha scritto Kuleba. (Kiu)