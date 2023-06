Kazakhstan: vice procuratore, richiesta russa di estradizione esperto informatico Kislitsin ha priorità su quella di Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta della Russia per l'estradizione di Nikita Kislitsin, dipendente della società informatica Facct, arrestato in Kazakhstan, avrà la precedenza su quella statunitense. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il vice procuratore generale del Kazakhstan, Ulan Baizhanov. "Non è una questione di priorità, è una questione di cittadinanza. In questo caso, la priorità spetta alla parte russa. Tuttavia, dovremo assicurarci che tutte le accuse che incriminano Kislitsin, comprese quelle russe, siano piuttosto serie", ha spiegato Baizhanov. Il vice procuratore ha aggiunto che Astana studierà i motivi per l'estradizione delineati nelle richieste di Russia e Stati Uniti, che dovranno fornire anche le prove della validità in merito. Allo stesso tempo, Baizhanov ha osservato che Kislitsin ha il diritto di chiedere asilo in Kazakhstan. (segue) (Rum)