Kazakhstan: vice procuratore, richiesta russa di estradizione esperto informatico Kislitsin ha priorità su quella di Usa (2)

- Come hanno riferito i media russi ieri, citando l'ufficio stampa della Facct, Kislitsin è detenuto dal 22 giugno, mentre ieri il ministero dell'Interno russo lo ha aggiunto nella lista dei ricercati in Russia per aver effettuato un "accesso improprio a informazioni informatiche protette dalla legge". Nello stesso tempo, anche gli Stati Uniti hanno fatto una richiesta di estradizione per Kislitsin. Secondo Facct, si tratta di accuse "associate a un caso di oltre 10 anni fa, quando Nikita lavorava come giornalista e ricercatore indipendente". (Rum)