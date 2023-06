Femminicidio: Semenzato (Nm), attivare commissione parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diciassette anni. Uccisa a coltellate e lasciata dentro un carrello della spesa tra i rifiuti. È stato un atto vile e infame. Non ci interessa il contesto né lo status sociale: di nuovo la mano di un uomo, probabilmente amica, che uccide una donna, una giovane ragazza con ancora tutta la vita davanti. Dobbiamo lavorare per la tutela delle donne, di tutte, ancor più per quelle che vivono, studiano e lavorano in contesti difficili. Dobbiamo sostenere con forza la strada chiara e decisa delineata dal ministro Roccella, ma per questo va attivata velocemente la commissione parlamentare sul femminicidio. No al silenzio, sì alla denuncia quotidiana contro la violenza sulle donne. Lavoriamo per l'educazione sociale a partire da famiglia e scuola". Lo afferma Martina Semenzato, di Noi moderati. (Rin)