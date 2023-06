Migranti: Tajani, Ppe impegnato per dare risposte concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare europeo (Ppe) è impegnato per dare risposte concrete sula questione migratoria. A dirlo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine del summit del Ppe a Bruxelles. "Nel corso della riunione abbiamo discusso della situazione in Tunisia e dell'impegno del Ppe e dell'Ue per affrontare l'emergenza migrazione. C'è accordo fra tutti i componenti del Ppe e anche del Consiglio. Tutta la famiglia del Ppe sarà impegnata per cercare di dare risposte concrete. Per l'Italia questo è di straordinaria importanza", ha detto. "Ne ho parlato anche con il primo ministro greco Mitsotakis e c'è unità di visione in questo", ha poi aggiunto. "Per noi il sostegno europeo alla Tunisia non è solo una questione migratoria. Così come è importante risolvere la questione libica e la situazione nel Mediterraneo, c'è grande sintonia nel Ppe", ha concluso. (Beb)