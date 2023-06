Germania-Nord Macedonia: premier Kovacevski conclude visita a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione governativa della Macedonia del Nord guidata dal premier Dimitar Kovacevski, il vicepremier con delega agli affari europei Bojan Maricic e il ministro degli Esteri Bujar Osmani, conclude oggi la visita ufficiale di due giorni a Berlino con un incontro con i rappresentanti delle associazioni del Paese balcanico che operano in Germania. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mia", secondo cui ieri Kovacevski ha incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, con il quale ha discusso dei temi politici attuali importanti per il Paese e la regione e degli emendamenti costituzionali necessari a Skopje per proseguire sulla via dell'Europa. Scholz ha affermato che la prevista modifica della Costituzione macedone è di "fondamentale importanza" per spianare la strada dell'Ue al Paese. (segue) (Seb)