Cina: delegato all'Onu, tutela diritti umani non ha bisogno di scontri e divisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si oppone alla strumentalizzazione dei diritti umani, la cui tutela richiede cooperazione anziché scontri e divisioni. Lo ha detto il rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite a Ginevra, Chen Xu, durante la 53ma sessione del Consiglio dei diritti umani. La Cina invita tutti i Paesi ad attenersi ai principi e agli scopi della Carta Onu, a cooperare sul fronte dei diritti umani all'insegna del rispetto reciproco e a contribuire alla loro tutela con azioni concrete, ha affermato. Il delegato ha inoltre valutato positivamente l'adozione della Dichiarazione e il programma d'azione di Vienna da parte della Conferenza mondiale sui diritti umani 30 anni fa, notando come questo sia "un passo in avanti verso l'impegno della comunità internazionale a lavorare più duramente e in modo coerente" sul dossier.(Cip)