Mali: il Consiglio di Sicurezza Onu vota oggi sul ritiro delle forze di pace Minusma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è chiamato ad esprimersi oggi sul rinnovo del mandato della Missione di pace in Mali (Minusma), in scadenza domani e contro il quale si sono esplicitamente espresse le autorità militari al potere a Bamako. Nei fatti, quindi, il voto appare orientato sul ritiro delle forze piuttosto che sulle modalità del loro rinnovo ed a questo proposito la Francia ha proposto all'Onu una bozza di risoluzione che prevede il ritiro di tutto il personale Minusma entro sei mesi. "Dopo gli sviluppi sul campo con il governo del Mali stiamo cercando di vedere che tipo di calendario abbiamo", ha detto Farhan Haq, portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite, spiegando che "aspetteremo prima l'azione del Consiglio prima di fare qualsiasi annuncio su ciò che faremo dopo" ma sottolineando che "abbiamo bisogno di un calendario ragionevole", facendo riferimento ai tempi lunghi che richiede un ritiro di personale e materiale militare da un Paese. Il dibattito sul rinnovo della missione di pace Onu segue l'esplicita richiesta da parte della giunta al potere in Mali di ritirarsi nel più breve tempo possibile, perché ritenuta inefficace. Nel corso della riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tenuta il 16 giugno scorso, il ministro degli Esteri maliano Abdoulaye Diop ha dichiarato che negli ultimi dieci anni l’insicurezza in Mali è peggiorata, sostenuto che questo abbia provocato “una crisi di fiducia nel popolo maliano” e invitato senza mezzi termini le forze Onu ad andarsene. “Il governo del Mali chiede il ritiro senza indugio della Minusma”, ha dichiarato Diop davanti ai rappresentanti dei 15 Paesi membri. Dopo la riunione il capo della missione Minusma, El Ghassim Wane, ha commentato ai media che condurre operazioni di pace senza il consenso del Paese ospitante sarebbe “praticamente impossibile”, sottolineando che la decisione “spetta al Consiglio (di sicurezza)” ma lasciando in qualche modo intendere che il ritiro sia inevitabile. (segue) (Was)