Mali: il Consiglio di Sicurezza Onu vota oggi sul ritiro delle forze di pace Minusma (4)

- La situazione della sicurezza maliana è questione sensibile a livello regionale, e proprio dall'Algeria - garante degli accordi del 2015 - è venuto di recente un appello a difendere l'attuazione degli accordi. In un'intervista esclusiva concessa ad "Agenzia Nova" durante la sua prima visita in Italia, il 20 giugno, il ministro degli Esteri algerino Ahmed Attaf ha definito il Mali "il fulcro" delle preoccupazioni relative alla proliferazione del terrorismo nella regione del Sahel e ricordato che senza un accordo fra i diversi attori della regione l'area rimane esposta a flussi di gruppi "pesantemente armati che operano in una vasta distesa del Sahel, dal Burkina Faso al Mali, con parte del Niger”. Tuttavia proprio dal Burkina Faso, Paese analogamente retto da una giunta militare filorussa e primo contributore nella missione Minusma, è giunta una posizione favorevole al ritiro Minusma. In un comunicato, il governo del colonnello Ibrahim Traoré ha accolto con favore la “coraggiosa decisione” della giunta maliana di chiedere il ritiro delle forze Onu e ha invitato la comunità internazionale a “rispettarla senza discutere”. In un ulteriore passaggio, il portavoce Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo ha esplicitamente chiesto a Guterres di "prendere le disposizioni utili al ritiro delle truppe del Burkina Faso" che sono impegnate in Mali nel quadro della missione Minusma, ossia un totale di 1.685 uomini e 38 donne. Il portavoce di Ouagadougou ha definito la scelta maliana come "conforme alla visione strategica dello Stato maliano nella lotta contro il terrorismo e per il ripristino della pace e della sicurezza nel Sahel", ma nei fatti agli occhi del Burkina Faso la scelta è tanto più meritevole in quanto ricalca quella della stessa giunta burkinabé, che a gennaio scorso ha intimato alla Francia di ritirare nel giro di un mese i 400 uomini stanziati nel suo Paese. (segue) (Was)