Mali: il Consiglio di Sicurezza Onu vota oggi sul ritiro delle forze di pace Minusma (5)

- Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu è chiamato ad esprimersi sull’eventuale rinnovo della missione Minusma entro il 30 giugno. Per approvare la risoluzione serviranno almeno nove voti a favore e nessun veto da parte di Russia, Cina, Stati Uniti, Regno Unito o Francia. Per l’ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vassily Nebenzia, la missione di mantenimento della pace Onu potrebbe avere successo solo se ci fosse "un coordinamento molto stretto con il Paese ospitante e il rispetto della sovranità del Mali". Con l’esplicita richiesta presentata alle Nazioni Unite di ritirare “senza indugio” le sue truppe di stanza nel Paese, la giunta militare al potere in Mali dopo il duplice golpe del 2020 e del 2021 ha segnato un’ulteriore presa di distanza dalla comunità internazionale e dall'Occidente. A ormai tre anni dal primo colpo di Stato del 2020, le promesse di riportare il Paese saheliano ad un regolare ordine costituzionale entro 18 mesi sono andate pian piano svanendo: il governo del colonnello Assimi Goita ha ripetutamente rinviato le elezioni (ora fissate per febbraio del 2024), rivendicando la necessità di portare avanti prima riforme ritenute inderogabili, rompendo le relazioni con la Francia ed appaltando progressivamente la gestione della sicurezza all’alleato russo, presente nel Paese con centinaia di mercenari del gruppo paramilitare Wagner. Dopo aver interrotto gli accordi di difesa con Parigi e averle chiesto esplicitamente di ritirare i suoi uomini dal Paese, ora la giunta riserva alle truppe Onu lo stesso trattamento, denunciando “il fallimento” delle forze di pace di stanza nel Paese dal 2013. (Was)