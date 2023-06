Montenegro: Istituto economia e pace, Paese 45mo su 163 per stabilità politica e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Indice della pace globale pubblicato oggi dall’Istituto per l’economia e la pace (Iep), il Montenegro è al 45mo posto per stabilità politica e sociale su un totale di 163 Paesi presi in considerazione. Il documento evidenzia che il Montenegro è avanzato di cinque posizioni rispetto allo scorso anno. "Il miglioramento è stato guidato da un cambiamento nella scala che riguarda la stabilità politica e le manifestazioni violente e dal contributo al finanziamento delle forze di mantenimento della pace dell’Onu”, si legge nel rapporto di accompagnamento all’indice. “Gli unici tre indicatori che sono peggiorati sono la percentuale del personale nelle forze armate, la spesa militare in percentuale del Pil e le importazioni di armi. Quattordici dei 23 indicatori non sono invece cambiati", riferisce la relazione. Tra i Paesi della regione balcanica, la migliore classificata è la Croazia, al 14mo posto, poi vi sono l'Albania al 40mo posto, la Bosnia Erzegovina al 61mo posto e la Serbia al 65mo posto.(Seb)