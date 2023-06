Rifiuti: sindaco Roccasecca, su ipotesi acquisto sito discarica ascoltare Comuni provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roccasecca, in provincia di Frosinone, Giuseppe Sacco chiede che siano ascoltati i 91 sindaci dei Comuni che sono comproprietari dell'azienda pubblica Saf la quale potrebbe acquisire il sito della discarica di Colfelice. In una nota Sacco spiega: "Già qualche giorno fa avevo lanciato l'allarme sulla discarica di Roccasecca e sull'ipotetica acquisizione del sito da parte della Saf di Colfelice. E siccome la Saf è di proprietà dei 91 Comuni della provincia di Frosinone, avevo sottolineato come un'operazione di questo calibro, prima di ogni ipotetica trattativa, doveva preventivamente interessare proprio i sindaci, soci e proprietari della società, chiamati a decidere prima di tutto se ritengono opportuna la riapertura di quella discarica. Ora, a parte che investire denaro su una discarica nel 2023 è come acquistare una macchina a carbone mentre gli altri viaggiano con l'elettrico, - aggiunge - c'è tutto il tema della sostenibilità economica ed ambientale. Del resto, al netto dei contenziosi pendenti che rendono incerte anche le autorizzazioni per l'esercizio dell'impianto, qualora la Saf intendesse chiudere l'operazione, i costi di acquisto, di realizzazione del sito che ad oggi non esiste e gli oneri economici ancora pendenti verso il comune di Roccasecca, il tutto per svariati milioni di euro, dovrebbero essere sostenuti dai concittadini di quei sindaci che ad oggi sembrerebbero all'oscuro di tutto".(Rer)