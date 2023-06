Serbia: Vucic invita Xi Jinping a visitare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha auspicato che l'omologo cinese Xi Jinping si rechi in visita nel Paese dei Balcani. Intervenendo all'inaugurazione dell'ultimo tratto della circonvallazione che aggira Belgrado, Vucic si è rivolto al presidente della Cina, affermando che lui e il popolo serbo "lo pregano di venire e lo aspettano in Serbia". "Ricordate a Xi che prima della fine del mandato lo aspetto di nuovo in Serbia", ha detto Vucic durante la cerimonia, alla presenza dell'ambasciatore cinese a Belgrado Chen Bo e dei rappresentanti dell'azienda cinese che ha partecipato ai lavori per la costruzione della circonvallazione. "Sapremmo apprezzare e rispettare la sua visita", ha detto Vucic, ricordando l'importanza degli investimenti di Pechino in Serbia.(Seb)