Osce: delegazione parlamentare all'Assemblea annuale in Canada

19 luglio 2021

- La delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare Osce, guidata dal presidente Eugenio Zoffili (Lega) e composta dai deputati Vincenzo Amendola (Pd), Fabrizio Comba (Fd'I), Mauro Del Barba (Azione – Iv – R.E.), Emanuele Loperfido (Fd'I), Federica Onori (M5s), Catia Polidori (FI) e dai senatori Alessandro Alfieri (Pd), Renato Ancorotti (Fd'I), Susanna Donatella Campione (Fd'I), Giuseppe De Cristofaro (Misto), parteciperà alla 30a Sessione annuale dell'Assemblea parlamentare dell'Osce, in programma da venerdì 30 giugno a martedì 4 luglio a Vancouver, in Canada. I parlamentari dei 57 Paesi membri, riuniti in sessione plenaria e nelle Commissioni "Politica e sicurezza", "Affari economici, scienza, tecnologia e ambiente", "Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie", affronteranno i temi degli effetti del conflitto in atto in Ucraina, con riferimento ai recenti sviluppi e ai diversi soggetti coinvolti, oltre alla discussione in relazione all'adozione di efficaci meccanismi di tutela e salvaguardia dei diritti umani, in particolare nei riguardi di donne e bambini. "Un'importante occasione di confronto e condivisione - dichiara il Presidente della Delegazione Zoffili - su tematiche fondamentali per la sicurezza e la cooperazione, in un quadro geopolitico che richiede un sempre maggior protagonismo delle istituzioni. Porteremo la voce del Parlamento italiano e il prezioso contributo d'esperienza del nostro Paese in ambito di diplomazie e politiche internazionali".(Rin)