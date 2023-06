Civitavecchia: contrasto a violazioni codice della nautica da diporto, multe per 30mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’avvio della stagione estiva, i finanzieri del Reparto operativo Aeronavale di Civitavecchia hanno iniziato il consueto rafforzamento di vigilanza presso le Isole Pontine garantendo, con le proprie unità navali, un presidio di legalità H24 a tutela della sicurezza pubblica in mare. Durante i primi giorni di controlli, svolti presso le località a più alta vocazione turistica del Lazio, le fiamme gialle aeronavali del Roan hanno posto in essere una mirata attività di polizia economico - finanziaria a mare con particolare riferimento alle violazioni del codice della nautica da diporto, elevando sanzioni per un importo pari a oltre 30.000 euro. Dai controlli eseguiti in mare sarebbe infatti emerso che diverse imbarcazioni esercitavano l'attività di noleggio pur essendo autorizzate ad effettuare esclusivamente l'attività di locazione, ponendo in essere l' uso diverso dell’unità da diporto. (segue) (Com)