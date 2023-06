Civitavecchia: contrasto a violazioni codice della nautica da diporto, multe per 30mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La specifica normativa, alquanto complessa, prevede, in linea di sintesi, tre istituti: la locazione, che consiste nel cedere, dietro compenso, l’utilizzo dell’imbarcazione senza equipaggio; il noleggio, che consiste nel cedere l’imbarcazione completa di equipaggio (con Skipper abilitato alla conduzione del mezzo nautico); il noleggio occasionale, riservato a privati, che possono concedere la loro imbarcazione per un massimo di 42 giorni all’anno. I proventi, da riportare nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva del 20 per cento oppure alle aliquote Irpef vigenti. I controlli si estenderanno anche ai pagamenti dell’imposta sostitutiva degli anni precedenti, incrociando i dati delle imbarcazioni fermate in mare, con le banche dati in uso al Corpo, a testimonianza della trasversalità dell’azione degli uomini del comparto aeronavale della Guardia di Finanza nonché il ruolo di Polizia del Mare assunto dal Corpo con il D.lgs 177/2016. "Con l'arrivo dell'estate - conclude il Comandante del Roan - intensificheremo l'attività di vigilanza su tutte le coste, con particolare riguardo all'arcipelago Pontino, per prevenire fenomeni di evasione fiscale e per assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività dell'economia legale, a tutela dei contribuenti onesti e dei cittadini rispettosi della legge". (Com)