Romania: Bacau ospiterà un centro di manutenzione per elicotteri Black Hawk

- Un centro di manutenzione, riparazione e revisione per elicotteri Black Hawk verrà aperto a Bacau, nel nordest della Romania, grazie a una partnership tra la società americana Lockheed Martin, che produce anche aerei F-35, e la società romena Aerostar. Lo riferisce l’emittente televisiva "Digi24". La Romania ha già firmato un accordo per l'acquisto di 12 elicotteri Black Hawk. A seguito di un contratto firmato tra le due società a gennaio, il centro a Bacau dovrebbe essere divenire operativo dopo l’arrivo di sette elicotteri S-70 Black Hawk, entro la fine dell'anno. Secondo quanto reso noto da un comunicato stampa di Lockheed Martin, il ministero dell'Interno romeno ha firmato nel novembre del 2021 un accordo per una flotta fino a 12 Black Hawk per rispondere alle esigenze dei servizi di emergenza del Paese. "Il centro a Bacau, quando sarà operativo, contribuirà alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro altamente qualificati in Romania. Consentirà inoltre di aumentare il livello di addestramento e di ridurre i costi operativi per gli elicotteri Black Hawk operati qui", ha detto il vicepresidente per gli Affari internazionali di Lockheed Martin, Ray Piselli. I dipendenti di Aerostar hanno già completato la formazione richiesta presso la Sikorsky Lockheed Martin Training Academy di West Palm Beach, in Florida. “Vogliamo rafforzare la posizione della Romania su questo mercato e fare affidamento sulle nostre capacità e conoscenze tecniche per stimolare la cooperazione con altre società romene", ha affermato il presidente di Aerostar, Grigore Filip.(Rob)