Mes: Malan (Fd’I), non è momento adatto, voto ci sarà su possibile rinvio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo non è il momento adatto per all’approvazione del Mes perché se ci sono parametri da discutere allora ci saranno anche delle condizioni. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan, intervenendo alla trasmissione SkyTg24. La votazione su Mes "ci sarà, ma potrebbe essere nel senso di un rinvio", ha aggiunto. “La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata chiara affermando che questo non è il momento per aderire a questa decisione e in Aula ci comporteremo di conseguenza”, ha concluso Malan.(Rin)