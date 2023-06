Roma: controlli ad Anzio Tivoli e Guidonia, 2 uomini denunciati per furto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato distaccato di Tivoli Guidonia, in collaborazione con i poliziotti della Squadra volanti, del Reparto Prevenzione Crimine, delle unità "Nibbio", del Reparto Mobile di Roma e di un'unità cinofila, assieme alle pattuglie della Guardia di Finanza, hanno effettuato diversi pattugliamenti e posti di controllo non solo a Guidonia, ma anche nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno dello spaccio, in particolar modo nelle frazioni di Albuccione, Villanova e Collefiorito. Al termine di queste attività sono state identificate 224 persone e controllati 110 veicoli; sono state elevate 6 sanzioni al Codice della Strada. Ad Anzio, gli agenti del commissariato di zona, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno identificato 173 persone e controllato 102 automezzi. Inoltre, sono state elevate 2 contravvenzioni al codice della strada. Nel corso di questi servizi, sono stati identificati e riconosciuti 2 stranieri indiziati di aver commesso furto presso una farmacia di via Ardeatina nei giorni precedenti. Entrambi sono stati denunciati.(Rer)