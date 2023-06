Sardegna: start-up, nell'Isola 201 realtà ad alto contenuto tecnologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre 2023, in Sardegna risultano registrate e attive 201 Start Up innovative, in calo di 17 unità rispetto al primo trimestre 2022, quando erano 218. Contrazione osservata anche a livello nazionale: nel primo scorcio di quest’anno operano 14.029 aziende, in diminuzione di 333 unità rispetto allo stesso periodo del 2022. A livello provinciale a Cagliari ne sono presenti 96, a Sassari-Gallura 65, e a Oristano e Nuoro 20 ciascuna. Le start up innovative, sono giovani aziende ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita, iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologicoSono questi i dati dell’analisi su questa tipologia di impresa realizzata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su dati 2022-2023 UnionCamere-Infocamere, Istat e Ministero del Lavoro. “Anche nei quasi tre anni di pandemia - afferma Fabio Mereu, vicepresidente di Confartigianato Imprese Sardegna - queste hanno continuato la loro avventura imprenditoriale dando continuità alla rigenerazione del tessuto produttivo. I dati, seppur in leggero calo, dimostrano come nell’Isola le idee imprenditoriali non manchino e come le nuove, e giovani, micro e piccole imprese siano attente alla potenzialità del cambiamento”. (segue) (Rsc)