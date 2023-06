Sardegna: start-up, nell'Isola 201 realtà ad alto contenuto tecnologico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la distribuzione nazionale per settori di attività, il 76,7 per cento delle startup innovative fornisce servizi alle imprese come la produzione di software e consulenza informatica, per il 40,2 per cento, l’attività di Ricerca e Sviluppo per il 14,1 per cento, l’attività dei servizi d’informazione per 8,5 per cento. Il 15,1 per cento opera nel manifatturiero: su tutti la fabbricazione di macchinari al 2,8 per cento e la fabbricazione di computer e prodotti elettronici e ottici al 2,2 per cento. Infine, il 3,1 per cento opera nel commercio. Analizzando la distribuzione geografica del fenomeno, la Lombardia rimane la regione in cui è localizzato il maggior numero di startup innovative: 3.885, pari al 27,0 per cento del totale nazionale. Seguono il Lazio (1.729, 12,0 per cento del totale), la Campania con 1.317 startup (9,2 per cento), l’Emilia Romagna (1.086, 7,6 per cento del totale nazionale). A breve distanza compare al quarto posto il Veneto con 1.081 startup (7,5 per cento). Segue il Piemonte, con 777 (5,4 per cento). In coda, con la Sardegna 16esima, figurano la Basilicata con 146 (1,0 per cento), il Molise con 81 (0,6 per cento) e la Valle d’Aosta con 21 (0,2 per cento) startup innovative. Il Trentino-Alto Adige è la regione con la più elevata incidenza di startup innovative in rapporto al totale delle società di capitali con meno di cinque anni e cinque milioni di fatturato annuo: circa il 5,5 per cento è una startup innovativa. Seguono in graduatoria la Lombardia (5,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (5,3%). Chiudono la classifica la Sicilia, la Sardegna e la Puglia (tutte con poco più del 2,5%). Milano è di gran lunga la provincia in cui è localizzato il numero più elevato di startup innovative: alla fine del primo trimestre 2022 esse erano 2.720, il 18,9 per cento del totale nazionale. Al secondo posto compare Roma, unica altra provincia oltre quota mille (1.555 startup, 10,8 per cento nazionale). Tutte le altre province maggiori sono molto staccate: nella top-5 figurano, nell’ordine, Napoli (657, 4,6 per cento), Torino (513, 3,6 per cento) e Bologna (345, 2,4 per cento). La top-10 è completata da Bari, Padova, Salerno, Bergamo e Brescia. In ciascuna delle prime 20 province in graduatoria sono localizzate più di 160 startup; per contro, le ultime 10 province della classifica presentano meno di 16 startup. Infine, le città dove sono localizzate rispettivamente solo 4 startup innovative sono Vibo Valentia e Vercelli. (Rsc)