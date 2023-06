Sud: Intesa Sanpaolo, nel 2022 export in aumento del 20,6 per cento, pari a 1,6 miliardi di euro in più (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, non ha ancora completato il recupero dei livelli pre-pandemici, posizionandosi al di sotto del 7,8 per cento (per 126 milioni di euro), condizionato, in particolare, dalle minori vendite di componentistica auto e, solo in modo più lieve, di quelle di macchine utensili; il recupero è stato già completato dagli altri comparti. Il piccolo distretto del Sughero di Calangianus ha mostrato una crescita dell’export rispetto all’anno precedente (+2,4 per cento); rimane però in ritardo rispetto al 2019 (-12,3 per cento). Tuttavia, nel quarto trimestre ha conseguito un ottimo risultato di crescita sui mercati esteri (+19,4 per cento). L’analisi per mercati di sbocco mostra il maggiore peso delle esportazioni verso i mercati maturi (circa il 74 per cento) dove l’export ha mostrato una minor crescita rispetto a quella conseguita nei nuovi mercati (+18,4 per cento vs. +27,1 per cento) nel confronto annuo tra 2022 e 2021. I paesi in cui l’export dei distretti del Mezzogiorno ha registrato la crescita maggiore in valore rispetto al 2021 sono gli Stati Uniti (+230 milioni), il Regno Unito (+175 milioni di euro), la Germania (+169 milioni di euro), la Francia (+116 milioni di euro) e i Paesi Bassi (+84 milioni di euro). Si rileva, invece, un calo delle vendite in Nigeria, a Singapore e in Ucraina (rispettivamente pari a -15, -11 e -10 milioni di euro). Anche il confronto con i livelli pre-pandemici esprime un andamento positivo sia per i mercati maturi che per quelli emergenti (rispettivamente +20,8 per cento e +27,6 per cento). Tra i principali sbocchi commerciali, quelli che conservano il gap più rilevante sono l’Ungheria (-54 milioni di euro), la Spagna (-34 milioni di euro), il Regno Unito (-33 milioni di euro), la Slovenia (-33 milioni di euro), la Svizzera (-20 milioni di euro) e la Cina (-19 milioni di euro). Le esportazioni dei Poli tecnologici del Mezzogiorno nel 2022 sono aumentate rispetto all’anno precedente di quasi 1,3 miliardi di euro (pari a +30,6 per cento), nettamente superiore all’aumento rilevato a livello nazionale (+19,9 per cento). La crescita però non riguarda tutti i poli. Le esportazioni sono aumentate di 887 milioni di euro per il Polo farmaceutico di Napoli (+44,6 per cento), di 288 milioni di euro per il Polo Ict di Catania (+45,5 per cento), di 118 milioni di euro per il Polo aerospaziale della Campania (+17,2 per cento) e di soli 3 milioni di euro per il Polo aerospaziale della Puglia (+0,9 per cento). Un calo dell’export ha invece riguardato il Polo farmaceutico di Catania (-17 milioni di euro, pari ad un calo del 7,4 per cento) e il Polo ICT dell’Aquila (-20 milioni di euro, pari ad un calo dell’8 per cento). (Rin)