- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato i membri del Gruppo di iniziativa italiana a Bruxelles per discutere di come portare avanti l’agenda italiana in Europa. "Fondamentale contributo dei nostri connazionali impegnati a valorizzare immagine dell'Italia a Bruxelles: imprese, ricerca, innovazione, servizi, agroalimentare", si legge in un tweet della Farnesina. (Res)