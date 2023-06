Roma: omicidio Primavalle, D'Elia (Pd) "serve rivolta morale e civile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cecilia D'Elia, senatrice Pd e portavoce della conferenza delle democratiche, commenta l'omicidio a Primavalle: "Non si può morire così. Sgomento e una grande tristezza per questo ennesimo femminicidio, questa volta una giovanissima ragazza di 17 anni. Le indagini ci diranno cosa è effettivamente successo, a noi ancora una volta resta la denuncia di una realtà che conosciamo bene, di fronte alla quale serve una rivolta morale e civile. Tutta la città è ferita, come lo è Primavalle. Non è giusto, non si può morire così". (Com)