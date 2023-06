Credito: Mediobanca Private banking amplia l'offerta con i prodotti di private markets Semiliquidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediobanca Private Banking si rafforza nei Private Markets con l'ampliamento della propria offerta ai prodotti semiliquidi dedicati alla clientela Professionale. Questa nuova iniziativa, sviluppata in collaborazione con rinomati fondi di investimento internazionali, consolida la distintività dell'offerta della divisione Private di Mediobanca nel comparto dei prodotti illiquidi con lo scopo di offrire ai clienti un impiego più rapido e maggiore flessibilità nella gestione del capitale rispetto ai tradizionali investimenti nell'economia reale. I prodotti semiliquidi consentono infatti di sottoscrivere nel continuo, riducendo anche il tempo necessario per l'impiego iniziale del capitale rispetto ad un fondo chiuso e, al tempo stesso, permettono riscatti con cadenze periodiche entro determinati limiti massimi. Una condizione che permetterà ai clienti di Mediobanca di avere maggiore dinamicità allocativa e di accedere a un maggior numero di controparti su tutte le asset class disponibili, trasformando i tradizionali approcci per vintages e ampliando la componente tattica di investimento. La prima attività di collocamento vede il coinvolgimento di Apollo Global Management, rinomata società statunitense specializzata nella gestione di investimenti alternativi con circa 598 miliardi di dollari di asset in gestione, che garantirà alla clientela professionale Ultra-High-Net-Worth della Banca l'accesso a una strategia diversificata sui mercati privati e al portafoglio di investimenti costruito da Apollo negli ultimi 10 anni. (segue) (Com)