Credito: Mediobanca Private banking amplia l'offerta con i prodotti di private markets Semiliquidi (2)

24 luglio 2021

- Nell'ottica di garantire la selezione delle controparti, Mediobanca Private Banking si focalizzerà su gestori alternativi con comprovata esperienza, che mettono a disposizione un portafoglio di partenza di qualità. Nel caso di Apollo, il portafoglio di partenza (anche chiamato "seed portfolio") è composto da oltre 10 miliardi di dollari diversificati tra Private Equity, Private Credit, Real Estate e Infrastrutture. L'introduzione dei prodotti semiliquidi nell'offerta di Mediobanca Private Banking rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione, che secondo la Banca permetterà un inserimento più efficiente della componente Private Markets nei portafogli modello. Il modello di asset allocation tradizionale si arricchisce quindi di componenti che puntano potenzialmente ad incrementare i rendimenti, coniugate all'obiettivo di attenuare volatilità e correlazione con il mercato. "La collaborazione tra Mediobanca Private Banking, leader in Italia nell'offerta di Private Markets, ed Apollo Global Management, gestore con comprovata esperienza negli investimenti alternativi, testimonia la volontà comune di creare innovazione in ambito Private Markets, puntando sulle opportunità di fondi che fanno evolvere gli investimenti ad alto potenziale in una nuova struttura, a vantaggio della clientela", dichiara Angelo Viganò, Head of Mediobanca Private Banking. "Vediamo i prodotti semiliquidi come un completamento della nostra offerta sia in ottica tattica che in ottica strategica, ma riteniamo che l'inserimento di una componente strutturale di Private Markets nei portafogli vada accompagnata da un'attività di supporto costante nell'analisi e monitoraggio degli investimenti", commenta Theo Delia-Russell, Deputy Head of Mediobanca Private Banking e Head of Products&Services. "Lo sviluppo di soluzioni di investimento per rispondere alle esigenze del mercato del Wealth Management è una priorità strategica per Apollo. Dopo anni di investimenti nell'economia reale del paese, siamo lieti di entrare nel mercato del Private Banking italiano con Mediobanca, che negli anni ha dimostrato di essere un innovatore e un precursore nello sviluppo dell'offerta sui mercati privati", ha dichiarato Andrea Moneta, Senior Advisor Italia e Operating Partner di Apollo. "Per la prima volta, i clienti UHNW avranno la possibilità di investire fianco a fianco ad Apollo su un'ampia gamma di opportunità in formato semiliquido. Riteniamo che i prodotti semiliquidi abbiano il potenziale di ampliare il ruolo delle strategie di private markets all'interno dei portafogli dei clienti, passando da allocazione alternativa a quello che viene definito equity o fixed income replacement", commenta Alessandro Raspa, Apollo Client and Product Solutions, Italy. (Com)