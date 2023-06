© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è fiducia che il ministro del Turismo Daniela Santanchè non sia coinvolto nell’inchiesta sollevata. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan, intervenendo alla trasmissione SkyTg24. “Ha detto ‘non avevo potere decisionale in quelle aziende’ e sarà in Senato mercoledì 5 luglio per fornire le sue spiegazioni”, ha concluso. (Rin)