FI: Ferrante, partito è vivo, attrattivo e attuale

21 luglio 2021

- "Forza Italia rimane una delle più grandi intuizioni del presidente Berlusconi che, nel solco da lui tracciato, deve guardare avanti, forte del ruolo che ha assunto negli anni di baricentro moderato e liberale del centrodestra e unico referente italiano del Partito popolare europeo. Smobilitare oggi significherebbe tradire il sogno berlusconiano che dal 1994 ad oggi ha toccato i cuori di milioni di italiani". Così Tullio Ferrante, Sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti e responsabile adesioni di Forza Italia, in una intervista a Fanpage. "Lo scorso fine settimana - ha proseguito - abbiamo dedicato due giorni al tesseramento. Forza Italia, con gazebo e bandiere, è tornata in tantissime piazze da Nord a Sud. Abbiamo registrato in soli due giorni migliaia di nuove adesioni, a testimonianza dell'attrattiva, vitalità e attualità di un progetto politico che ha nella modernizzazione e crescita del Paese la sua stella polare. Sulla crescita di Forza Italia nei sondaggi ha influito senza dubbio la spinta emotiva per la perdita del suo leader indiscusso e grande statista. Ma non si può sottovalutare come il nostro movimento occupi un campo politico ampio, attrattivo e sempre più determinante: quello del centro liberale, riformista e moderato. Campo che ad oggi non vede validi e temibili concorrenti", ha concluso.(Rin)