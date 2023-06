Spagna: sindacato Ugt, popolari e Vox hanno "agenda occulta" contro diritti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Unione generale dei lavoratori (Ugt) spagnola, Pepe Alvarez, ha accusato il Partito popolare (Pp) e Vox di avere una "agenda occulta" contro i diritti sociali. Secondo il rappresentante sindacale, l’obiettivo è di "porre fine agli ultimi diritti sociali e lavorativi raggiunti", come quelli relativi alla riforma del lavoro e delle pensioni, o all'aumento del salario minimo interprofessionale (Smi). Alvarez, che ha partecipato a un'assemblea con i delegati a Merida, si è chiesto se il "gradino dei diritti" che è stato innalzato negli ultimi anni "verrà distrutto" e se bisognerà "ricominciare da zero". Per il leader sindacale, "l'unica cosa importante è sapere cosa faranno nei prossimi anni in Spagna, dove molte persone hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, e non solo i 3 milioni di disoccupati". Alvarez ha anche sottolineato che, una volta formato il nuovo governo, solleverà la necessità di affrontare la questione della giornata lavorativa di 35 ore settimanali, come "passo preliminare" verso quella di 32 ore, di cui si parla in Spagna dal 1984. Alvarez ha chiesto, inoltre, la presenza dei lavoratori nei consigli di amministrazione delle aziende, dato che la Spagna è "l'unico Paese dell'Unione europea in cui non c'è alcuna partecipazione".(Spm)