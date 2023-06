Roma: Primavalle sotto choc, cadavere di una minorenne vicino cassonetti, arrestato coetaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sotto choc il quartiere di Primavalle, periferia nord ovest di Roma. Intorno alle 16 di ieri pomeriggio un residente ha dato l'allarme riferendo di aver visto un sacco grondande sangue all'interno di un carrello della spesa abbandonato accanto a un cassonetto dell'immondizia in via Stefano Borgia. Poco dopo sul posto è arrivata la polizia che ha fatto la macabra scoperta: nel sacco c'era il corpo di una minorenne, una 17enne, residente nella zona. In breve tempo la polizia ha rintracciato un coetaneo della giovane, ritenendolo informato dei fatti: il 17enne, romano nato da famiglia di origine straniera, è rimasto in questura tutta la notte per rispondere alle domande della polizia. E stamattina è stato arrestato, si attende la convalida del fermo da parte dell'autorità giudiziaria. (segue) (Rer)