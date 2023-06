Russia: ex direttore Cia Panetta, il regime è spaccato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir "Putin ora deve guardarsi le spalle". È un'analisi politica, oltre che un consiglio per l'incolumità del leader del Cremlino, quella che l'ex capo di Pentagono e Cia Leon Panetta fa in una intervista a "Repubblica". A cui aggiunge una considerazione sull'Italia: "La premier Meloni è stata una sorpresa positiva, e il presidente Biden dovrà rispondere durante la visita alla Casa Bianca sottolineando che Roma è un alleato essenziale, ma la linea giusta andrà confermata anche nel rapporto con la Cina". Quanto alle conseguenze della tentata insurrezione di Prigozhin: "Non bisogna mai sottovalutare Putin, perché è un ex colonnello del Kgb, è stato a lungo al potere e sa come sopravvivere, però credo che ora debba guardarsi le spalle". "Il potere di Putin - continua - è come quello di un monarca assoluto, e quindi non prevede la possibilità di debolezze. Anche se l'insurrezione non è riuscita a rovesciarlo, o non aveva mai avuto Questa crisi è un colpo al morale già molto basso dei russi in Ucraina, le truppe di Kiev potrebbero accelerare la controffensiva l'obiettivo di farlo, il segnale che ha lanciato è inequivocabile". Come prima cosa, "ha evidenziato spaccature molto gravi all'interno del regime. Poi Putin ha detto che Prigozhin è un traditore, ma almeno finora non lo ha punito, perché evidentemente non si sente pronto a farlo o non lo ritiene conveniente. Questo è un grave segnale di debolezza, che in una monarchia assoluta invita i suoi avversari ad approfittarne per attaccare il re". Il timore è che possa reagire usando le armi atomiche, come ha minacciato in varie occasioni: "Non credo che possa farlo. È già molto isolato nel mondo, e se facesse ricorso all'arsenale nucleare perderebbe anche l'appoggio del presidente cinese Xi Jinping, ossia l'unico alleato forte che gli è rimasto". Ora l'esercito dei mercenari di Wagner "continuerà ad operare, in Europa, ma soprattutto in Africa e Medio Oriente, dove ha gli interessi economici più forti. Questo succederà indipendentemente dal destino di Prigozhin". (segue) (Res)