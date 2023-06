Russia: ex direttore Cia Panetta, il regime è spaccato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex direttore della Cia si sofferma inoltre sulla controffensiva ucraina in corso: "Io ho visto rapporti secondo cui, in alcune zone, gli ucraini hanno riconquistato tra 15 e 50 miglia di territorio. Quindi non è così lenta. Ovviamente sono operazioni più complicate che richiedono tempo, perché attaccare è sempre più difficile e i russi hanno potuto fortificare le loro difese". In merito, infine, alla reazione del presidente Biden all'insurrezione: "L'amministrazione ha fatto esattamente quello che doveva, così come gli alleati, per non offrire a Putin l'opportunità di strumentalizzare a livello internazionale una crisi completamente interna", ha concluso Panetta. (Res)