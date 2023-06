Ucraina: Podolyak, pace non vuol dire congelare il conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo Wagner di dimensioni più ridotte e magari concentrato in Africa, mentre il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko "potrebbe utilizzare Evgenij Prigozhin per la sua difesa personale": così Mikhail Podolyak, tra i più noti consiglieri del presidente Zelensky, in una intervista al "Corriere della Sera" prevede il futuro della milizia mercenaria golpista e del suo capo. Poi valuta la missione di pace del cardinale Zuppi a Mosca: "Abbiamo già ripetuto che non ha senso prendere iniziative che non portino alla fine della guerra a condizioni eque, bensì congelino il conflitto. Ciò condurrebbe alla ripresa della guerra nel futuro. Ecco il motivo per cui sosteniamo unicamente i passi di chi non va oltre la formula della pace avanzata da Zelensky". "L'Ucraina - aggiunge - non ha bisogno di essere persuasa a porre fine alla guerra, non l'abbiamo iniziata noi, le chiavi si trovano al Cremlino e le mediazioni devono partire da lì: occorre che i russi abbandonino le terre occupate. Credo che il Vaticano possa coordinare il monitoraggio delle condizioni di detenzione e di ritorno dei prigionieri ucraini e dei bambini deportati in Russia". (segue) (Res)