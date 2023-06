Ucraina: Podolyak, pace non vuol dire congelare il conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto a Putin: "Emerge un leader debole a capo di un sistema di potere fragile e questo stravolge la tesi di chi pensava che la guerra dovesse finire con la sconfitta russa. Ciò per il fatto che sono a rischio gli arsenali nucleari di un Paese dove diversi attori oscuri stanno già pensando alla redistribuzione del potere. Ormai è iniziato il caos interno. Putin ha perso il controllo, il re è nudo. Dunque, il mondo democratico dovrebbe comprendere che non è più lui il partner con cui negoziare". In merito, infine, alla controffensiva ucraina, il consigliere spiega che "la linea del fronte si estende per oltre 1.800 chilometri, i campi minati coprono oltre 20.000 chilometri quadrati. I russi hanno organizzato tre linee difensive: trincee, bunker, artiglierie, missili, migliaia di casi armati interrati e protetti da cemento coadiuvati dall'aviazione. Ci sono circa 360.000 soldati pronti. Tuttavia, noi seguiamo i nostri piani d'attacco, l'intensità delle nostre operazioni e il loro numero crescono in modo graduale. Abbiamo carenze di proiettili di grosso calibro e di missili, anche la nostra aviazione è ancora limitata, ciò non aiuta a colpire le vie di rifornimento russe. Però continuiamo e libereremo i nostri territori", ha concluso Podolyak. (Res)