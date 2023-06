Roma: Droghei (Pd), senza parole per notizia Primavalle, serve piano prevenzione violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si fatica a trovare le parole per commentare la notizia del ritrovamento del corpo di una ragazza in un cassonetto di Primavalle a Roma. Lo scrive Emanuela Droghei, consigliera Pd della Regione Lazio. "La vita di una donna giovanissima, nemmeno diciottenne, - aggiunge - è stata spezzata in modo inumano. Serve un piano di azioni concrete nella prevenzione e nella lotta contro la violenza di genere. Facciamo appello alla prima Premier donna del nostro Paese: si trovino, insieme a tutte autorità competenti, strumenti seri e concreti per agire, per mettere un argine a questa spirale di violenza. Non c'è più tempo. Voglio però anche parlare alle cittadine e ai cittadini: non giratevi dall'atra parte, mai. Non lasciate sole le donne che anche solo con gli occhi chiedono aiuto. C'è sempre un modo per salvarle", conclude.(Com)