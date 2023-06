Svezia: l’Egitto condanna il rogo del Corano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha espresso la sua ferma condanna "per il rogo di una copia del sacro Corano da parte di un estremista nella capitale svedese Stoccolma”, definendolo “un atto vergognoso che provoca i musulmani di tutto il mondo nei primi giorni di Eid al Adha, e contraddice i valori del rispetto per gli altri e la loro sacralità, alimentando sentimenti di odio tra i popoli". Lo ha riferito un comunicato stampa del ministero degli Esteri. L'Egitto ha espresso la sua profonda preoccupazione "per i ripetuti episodi di roghi del sacro Corano e per la recente escalation di islamofobia e crimini di oltraggio alla religione in alcuni Paesi europei", affermando il suo totale rifiuto "di tutte le pratiche riprovevoli che colpiscono il credo religioso dei musulmani". La polizia di Stoccolma ieri ha autorizzato una richiesta di un cittadino di poter dare fuoco al Corano all’esterno della moschea di Soedermalm. Tale autorizzazione concessa dalle forze dell’ordine giunge dopo che la Corte d’appello svedese ha emesso una sentenza contraria ai divieti imposti dalla polizia a manifestazioni di questo genere. In precedenza le forze dell’ordine hanno negato queste dimostrazione a causa del rischio di attentati.(Cae)