Kuwait-Francia: incontro tra ministro Esteri Al Jaber e presidente Movimento imprese francesi

- Il ministro degli Esteri del Kuwait, Salem Abdullah al Jaber al Sabah, ha incontrato, ieri, il presidente del Movimento delle imprese di Francia (Medef), François Touazi, e altri rappresentanti delle principali aziende private francesi. Lo si apprende dall’agenzia di stampa kuwaitiana “Kuna”, secondo la quale l’incontro fa parte della visita ufficiale del capo della diplomazia del Kuwait in Francia. Durante i colloqui, Al Jaber e Touazi hanno discusso della cooperazione bilaterale nel settore dell’imprenditoria privata, nel commercio e nei settori emergenti dell’economia. I due, inoltre, hanno esplorato le possibilità di rafforzare le relazioni tra i due Paesi per raggiungere gli obiettivi di interesse comune, in particolare in tema di sviluppo economico. Nel corso della sua visita in Francia, il 27 giugno scorso, il ministro degli Esteri del Kuwait ha incontrato l’omologa francese, Catherine Colonna, con la quale ha parlato delle prospettive delle relazioni tra i due Paesi, ventilando l’ipotesi di facilitare l’ottenimento di visti Schengen da parte di cittadini kuwaitiani. Al Jaber, inoltre, ha firmato diversi accordi e protocolli di intesa, per lanciare un dialogo strategico tra Kuwait e Francia, “che offrirebbe un quadro istituzionalizzato per le relazioni tra i due Paesi e per promuovere l’espansione della cooperazione bilaterale in diversi settori”, come egli stesso ha spiegato. Un protocollo di intesa è stato firmato anche dal Fondo kuwaitiani per lo sviluppo economico arabo (Kfaed) e l’Agenzia per lo sviluppo francese (Afd). Dopo la visita in Francia, Al Jaber ha in programma un tour diplomatico che lo condurrà in Italia, Austria e Ungheria. (Res)