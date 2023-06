Maltempo: Bonaccini, sul commissario il governo ci umilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "confonde il piano istituzionale con quello di partito", Francesco Figliuolo è sicuramente una "figura autorevole", ma sulla scelta del commissario "è parso che il problema fosse dire no all'Emilia Romagna". Lo ha detto alla "Stampa" Stefano Bonaccini che non è contento della scelta del commissario, ma ora chiede di "recuperare il tempo perso". Sulla vicenda del commissario, Elly Schlein e il sindaco di Milano Sala dicono che il governo ha 'politicizzato' la vicenda: "Prima hanno deciso di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione, ignorando che in un'alluvione le due cose si tengono insieme. Poi hanno detto che il Commissario alla ricostruzione sarebbe venuto dopo mesi, di fronte al bisogno di aiutare subito famiglie e imprese e mettere in sicurezza il territorio. Infine, si sono divisi sul nome, impiegando un mese e mezzo a decidere. Di fronte alla nostra proposta di una collaborazione istituzionale hanno fatto una scelta contraria. Ed è parso che il problema fosse non nominare Bonaccini". "Debbo confessare - aggiunge il governatore - che mai come in questi due mesi ho visto confondere il piano istituzionale con quello di partito. Lo dice uno che da commissario alla ricostruzione post-sisma si è dovuto confrontare con sette governi differenti, di diverso colore politico. Ma ho sempre messo avanti lo spirito di collaborazione istituzionale, non la competizione fra partiti". T (segue) (Res)