Maltempo: Bonaccini, sul commissario il governo ci umilia (2)

- uttavia il nome di Francesco Figliuolo lo apprezza: "Certo, con Figliuolo ho e abbiamo collaborato molto bene durante la pandemia e qui nessuno ha niente contro di lui. Anzi. Ricordo l'anno della pandemia, senza staccare mai, sentendoci più volte al giorno, quando a destra c'era chi lo attaccava duramente per le restrizioni anti-Covid: gli stessi che in queste ore si complimentano con lui accusando sindaci e amministratori del Pd. Figliuolo è figura autorevole. Ci siamo sentiti e già all'inizio della prossima settimana lo incontreremo qui in Emilia-Romagna con sindaci e rappresentanze economiche e sociali". "Occorre lavorare - secondo Bonaccini - in massima sinergia e recuperare il tempo perso: in Emilia-Romagna le persone sono abituate a rimboccarsi le maniche, ma vogliono risposte. Così come le piogge dell'autunno non aspettano i cortocircuiti della politica romana". Commissario a parte, servono "quasi 9 miliardi, di cui quasi 2 immediatamente per gli interventi urgenti. In una settimana esatta abbiamo fornito l'elenco dei 6mila interventi da fare subito su strade, fiumi, versanti franati. Mi aspetto risposte altrettanto rapide. La presidente Meloni ha detto venendo qui che i danni di cittadini e imprese verranno risarciti al cento per cento: sono certo che succederà", ha concluso Bonaccini. (Res)