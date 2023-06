Svezia: il Marocco richiama l’ambasciatore a Stoccolma per consultazioni dopo il rogo del Corano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha annunciato il richiamo del suo ambasciatore in Svezia per consultazioni, dopo il rogo del Corano a Stoccolma. Parallelamente, le autorità di Rabat hanno convocato l'incaricato d'affari svedese per esprimere la ferma condanna del Regno nei confronti di questo "attacco e il rifiuto di questo atto inaccettabile". Lo ha riferito il ministero degli Esteri marocchino, affermando in un comunicato stampa che il governo svedese "ha autorizzato ancora una volta l’organizzazione di una manifestazione durante la quale una copia del nobile Corano è stata bruciata davanti a una moschea a Stoccolma". "Di fronte a queste ripetute provocazioni, commesse sotto gli occhi e con il consenso del governo svedese, l'incaricato d'affari di Svezia a Rabat è stato convocato oggi (mercoledì) dal ministero degli Affari esteri, per esprimere la ferma condanna del Regno del Marocco verso questo attacco e il suo rifiuto di questo atto inaccettabile". "Anche l'ambasciatore del re in Svezia, è stato convocato nel Regno per consultazioni a tempo indeterminato", ha aggiunto. La polizia di Stoccolma ieri, 28 giugno, ha autorizzato una richiesta di un cittadino di poter dare fuoco al Corano all’esterno della moschea di Soedermalm. Tale autorizzazione concessa dalle forze dell’ordine giunge dopo che la Corte d’appello svedese ha emesso una sentenza contraria ai divieti imposti dalla polizia a manifestazioni di questo genere. In precedenza le forze dell’ordine hanno negato queste dimostrazione a causa del rischio di attentati.(Mar)