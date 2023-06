Regno Unito: Autorità di condotta finanziaria apre revisione sul profitto delle banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organismo di regolamentazione finanziaria del Regno Unito, l'Autorità di condotta finanziaria, ha annunciato una revisione dell'operato delle banche britanniche per garantire che i risparmiatori beneficino di tassi di interesse più elevati. I risultati di tale revisione verranno riportati entro luglio. Come riferisce il quotidiano "The Times", le cinque grandi banche britanniche - Barclays, Hsbc, Lloyds, NatWest e Santander - pagano dallo 0,85 per cento all'1,35 per cento sui loro conti di risparmio standard di facile accesso, rispetto al tasso base della Banca d'Inghilterra del 5 per cento. Analizzando questi dati, il comitato ristretto del Tesoro ha accusato le banche di pagare tassi "miseri" ai risparmiatori e di approfittare dell'aumento dei tassi di interesse dal dicembre 2021. Il cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, ha dichiarato di essere pronto ad intervenire con urgenza "nelle aree in cui i consumatori hanno bisogno di maggiore sostegno". (Rel)