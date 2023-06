© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tragedia ha colpito il nostro territorio. Una tragedia inqualificabile che ci lascia sgomenti e che dimostra come la violenza di genere sia una piaga della nostra società. Serve un lavoro, soprattutto culturale e al fianco delle nuove generazioni, affinché non si debbano vivere mai più giornate come quella di ieri. Basta femminicidi. Lo scrive Marco Della Porta, presidente del Municipio Roma XIV. (Com)