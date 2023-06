Decreto Lavoro: Zucconi (Fd’I), bene approvazione mio odg su co-datorialità per stagionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene che il governo abbia approvato il mio ordine del giorno al decreto Lavoro, in merito all’introduzione di un sistema di co-datorialità per i lavoratori cosiddetti stagionali. Lo ha scritto in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi. “Un settore importante che coinvolge uomini e donne di ogni età che svolgono un ruolo strategico per l’intero comparto turistico - ha aggiunto -. Con questo intervento si riuscirà a dare una continuità lavorativa e una condivisione delle risorse umane per tutto l’arco dell’anno". Un lavoratore stagionale impiegato in località turistica di montagna per determinati mesi “potrà potenzialmente, con lo stesso contratto, lavorare nella stagione estiva, in un’altra azienda nel settore balneare anche in un’altra Regione”, ha continuato Zucconi. “Come? Attraverso la creazione di una piattaforma telematica, in forma di banca dati digitale, che permetterà l’incontro tra domanda e offerta, rispondente ai criteri di semplificazione, efficacia ed efficienza – ha spiegato -. Tale piattaforma potrà essere utilizzata anche in generale per incrociare le offerte e le richieste di lavoro per tutti i settori a livello nazionale”, ha concluso il deputato. (Rin)