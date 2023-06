Regno Unito: sindacato Bma, personale medico al completo si prepara a scioperare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le categorie dei medici che lavorano nel Servizio sanitario nazionale potrebbero prendere parte ad uno sciopero congiunto nella disputa salariale contro il governo in vista delle elezioni generali. È quanto ha avvertito il capo del sindacato del settore British Medical Association (Bma). Philip Banfield, presidente del consiglio del sindacato, ha dichiarato al quotidiano "The Guardian" che medici generici e medici specialisti si uniranno a quelli in formazione e consulenti ospedalieri in Inghilterra nei prossimo scioperi. "Siamo in una situazione in cui consulenti, medici in formazione, ma anche medici di base e specialisti sono tutti in conflitto con il governo", ha detto Banfield, aggiungendo: "È possibile che tutti i quattro rami della pratica medica siano in discussione proprio nel momento in cui ci saranno le elezioni generali". (Rel)